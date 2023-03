CLASSIFICADOS PARA A SEMIFINAL DA COPA VERDE! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Goiás avançou para a semifinal da Copa Verde após derrotar o Brasiliense por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (23) na Serrinha. Outra equipe a avançar na competição regional (disputada por equipes das regiões Norte, Centro-Oeste e do estado do Espírito Santo) foi o Paysandu, que bateu o Princesa do Solimões nos pênaltis por 5 a 3.