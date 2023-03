Bia Ferreira vence semi e vai disputar sua 3ª final mundial de boxe

A baiana Beatriz Ferreira protagonizou mais uma façanha na história boxe brasileiro ao se classificar para sua terceira final mundial seguida. Nesta quinta-feira (23), a atual número 1 do mundo na categoria até 60 quilos derrotou a sul-coreana Oh Yeonj ,na semifinal do Mundial em Nova Delhi (Índia). Campeã mundial em 2019 e vice no ano passado, a brasileira vai decidir o título dos 60 kg com a colombiana Angie Valdes, no próximo sábado (25), em horário ainda a ser definido. O Mundial tem transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.