Bia Ferreira e Bárbara Santos avançam às semifinais do Mundial de Boxe

March 22, 2023

As pugilistas baianas Beatriz Ferreira e Bárbara Santos colocaram o Brasil nas semifinais do Mundial de Boxe Feminino, em Nova Delhi (Índia) e, de quebra, já garantiram o bronze nesta quarta-feira (22). Por conquistar seu terceiro pódio seguido em Mundiais, Bia Ferreira tornou-se a maior medalhista brasileira na competição – ela faturou ouro em 2019 e prata no ano passado. As semifinais começam às 10h45 (horário de Brasília) de quinta (23), com transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.

Nesta quarta (22), Bia Ferreira cravou o segundo triunfo seguida no Mundial na categoria ate 60 quilos. Por decisão unânime dos juízes, a baiana superou a japonesa Ayaka Taguchi, assegurando presença nas semifinais, o que garante antecipadamente a medalha de bronze, pois no boxe não há disputa pelo terceiro lugar. Número 1 do mundo e atual vice-campeã olímpica, a brasileira de 32 anos volta ao ringue nesta quinta (23), às 10h45, para o embate da semi contra a sul-coreana Oh Yeonji.

Natural de Camaçari (BA), Bárbara Santos, também conhecida pelo apelido de Bynha, teve muito o que comemorar nesta quarta (22). Ao derrotar a cazaque Madina Nurshayeva nas quartas dos 70 kg (categoria não-olímpica), a pugilista de 32 anos faturou ao menos o bronze em sua primeira participação em Mundiais. Nesta quinta (23), a partir das 11h30, Bárbara pode chegar ainda mais longe se vencer a semi contra a australiana Kaye Frances, às 11h30.

Outros resultados

Jucielen Romeu (57 kg) e Beatriz Soares (66 kg) se despediram do Mundial ao perderem as quartas de final. Jucielen foi superada pela italiana Irma Testa, líder do ranking mundial. Já Bia Soares foi derrotada pela tailandesa Janjaem Suwannapheng.

Brasil nas semifinais

10h45 – Beatriz Ferreira x Oh Yeonji (KOR) – 60kg

11h30 – Barbara Santos x Kaye Frances (AUS) – 70kg

