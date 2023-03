Ferroviária e Corinthians duelam pela liderança do Brasileiro Feminino

Únicas equipes com 100% de aproveitamento na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, Ferroviária e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 20h (horário de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A partida encerra a quarta rodada e pode valer a liderança da competição.

As Guerreiras Grenás somam os mesmos nove pontos das Brabas do Timão, mas ficam atrás no saldo de gols. A equipe de Araraquara terá o desfalque da técnica Jéssica de Lima, expulsa na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro. As Alvinegras, por sua vez, têm ausências de peso, como a meia Gabi Zanoti, a volante Diany e a zagueira Érika, todas contundidas. Na última rodada, as corintianas golearam o Grêmio por 4 a 0 no Canindé, em São Paulo.