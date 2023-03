É VITÓÓÓÓÓÓÓRIA! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

A pugilista Bárbara Santos conseguiu a primeira classificação do Brasil para as quartas de final da edição deste ano do Mundial de Boxe Feminino, em Nova Delhi (Índia). Nesta segunda-feira (20), na estreia da categoria até 70 quilos, a atleta natural de Camaçari (BA), derrotou a sérvia Nikolina Gajic por 4 a 1. A próxima adversária será a cazaque Madina Nurshyeva em data e horário ainda a ser definidos. O Mundial tem transmissão ao vivo no site Canal Olímpico do Brasil.