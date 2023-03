Liga dos Campeões: definidos os confrontos das quartas e o chaveamento

A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) definiu por sorteio nesta sexta-feira (17), os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões, e o chaveamento dos times até a grande final, em 10 de junho, em Istambul (Turquia).

O atual campeão Real Madrid, comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, enfrentará o Chelsea (vencedor em 2021), do treinador Graham Stephen Potter. Em busca do título inédito na competição, o Manchester City, de Pep Guardiola, medirá forças com o Bayern de Munique (campeão em 2021). Milan e Napoli farão o primeiro clássico italiano na história das quartas do torneio, e a Internazionale de Milão disputará com o Benfica uma vaga nas semifinais.