Ginástica Rítmica: Brasil brilha na etapa de Atenas da Copa do Mundo

QUE SÉRIE! QUE ESTREIA! QUE NOTAÇA! Pé direito que fala, meu povo!

A estreia da coreografia nova da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto, ao som de I Wanna Dance With Somebody, nos rendeu a nota 35.000 nos 5️⃣ arcos na Copa do Mundo de Atenas, na Grécia

A seleção brasileira de ginástica rítmica começou muito bem a etapa de Atenas (Grécia) da Copa do Mundo da modalidade. Nesta sexta-feira (17), as representantes do Brasil garantiram a segunda posição na fase classificatória dos cinco arcos, oportunidade na qual estreou a coreografia baseada na música I Wanna Dance with Somebody, interpretada por Whitney Houston.