A Federação Internacional de Vôlei (FIBV) definiu por sorteio nesta sexta-feira (17) as chaves dos torneios Pré-Olímpico de Vôlei (masculino e feminino), que definem os primeiros classificados para os Jogos de Paris 2024. A seleção masculina, que caiu no Grupo A, competirá no Rio de Janeiro, uma das sedes do Pré-Olímpico entre homens, de 30 de setembro a 8 de outubro deste ano. Já a equipe feminina brasileira, vice-campeã olímpica, está na Chave B e competirá de 16 a 24 de setembro no Japão, que recebe um dos Pré-Olímpicos femininos.