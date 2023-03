Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Fortaleza não conseguiu a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores após ser derrotado por 2 a 1 pelo Cerro Porteño (Paraguai), nesta quinta-feira (16) no estádio La Olla, em Assunção. O Leão do Pici já estava em situação complicada na terceira fase prévia da competição após perder de 1 a 0 para os paraguaios no confronto de ida, na última semana no Castelão. Agora o Fortaleza seguirá para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.