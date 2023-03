SETE É FOGO! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Botafogo não encontrou dificuldades para aplicar uma sonora goleada de 7 a 1 sobre o Brasiliense, na noite desta quarta-feira (15) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. O destaque do Alvinegro foi o atacante Tiquinho Soares, que colocou a bola no fundo do gol em três oportunidades.