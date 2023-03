É QUARTAS DE FINAAAAAAAAAL! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Número 5 do ranking mundial do tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano avançou às quartas de final do Grand Smash de Singapura, ao vencer nesta quinta-feira (16) o esloveno Darko Jorgic (10º) por 3 sets a 1 (12/10, 11/8, 7/11 e 11/5). O carioca volta a competir às 8h45 (horário de Brasília) desta sexta (17). O adversário nas quartas será o nigeriano Quadri Aruna (14º do mundo).