Hoje (15) é dia de espantar a crise. O Botafogo faz os últimos acertos para entrar em campo a partir das 20h, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), contra o Brasiliense. E o jogo tem clima de decisão. Na segunda fase da Copa do Brasil o duelo é, novamente, em partida única. Quem perder, sai da competição. Empate leva o confronto para a disputa de pênaltis. A Copa do Brasil é o caminho mais rápido para a Copa Libertadores, além de recompensar os classificados com generosas premiações. Quem passar de fase, coloca R$ 2,1 milhões nos cofres.