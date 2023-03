Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

As semifinais do Campeonato Carioca começam neste domingo (12) com o jogo de ida entre Volta Redonda e Fluminense, no estádio Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço. Campeão da Taça Guanabara na última quarta (8), o Tricolor leva a vantagem do empate no placar agregado - o duelo da volta será no próximo sábado (18) - para avançar à final do Estadual. Já ao Voltaço, quarto colocado na primeira fase, só a vitória interessa. O confronto, a partir das 18h (horário de Brasília), será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem e plantão de notícias com Rodrigo Campos.