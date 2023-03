VEEEEEEEENCE O TAÇO! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Volta Redonda derrotou o Fluminense por 2 a 1, na noite deste domingo (12) no Estádio Raulino de Oliveira, pela ida das semifinais do Campeonato Carioca. As equipes definirão quem avança para a decisão da competição a partir das 16h (horário de Brasília) do próximo sábado (18) no Maracanã.