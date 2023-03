TÁ NA SEMI!

Nos pênaltis, o Ituano garante a classificação para a próxima fase do Paulistão Sicredi!#FutebolPaulista #PaulistãoSicredi

O Corinthians deu adeus ao Campeonato Paulista após ser derrotado pelo Ituano por 7 a 6 na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, neste domingo (12) no estádio de Itaquera. Com isso a equipe do interior paulista avança para as semifinais da competição.