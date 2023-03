VITÓRIA DO ESQUADRÃOOOO! ⚔️⚫⚪



Jonathan marcou na vitória do Esquadrão de Aço por 1 a 0 sobre o Atlético, no primeiro jogo da semifinal do Mineiro.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Athletic Club derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo (12) no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del-Rei, e saiu na frente na busca por uma vaga para a final do Campeonato Mineiro. O classificado será definido em partida disputada no Mineirão.