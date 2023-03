O dono da Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O atacante Rony decidiu e o Palmeiras derrotou o São Bernardo por 1 a 0, na noite deste sábado (11) no Allianz Parque, para se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha geral da primeira fase, o Verdão aguarda as outras semifinais para conhecer o seu próximo adversário na próxima fase.