O Internacional derrotou o Real Brasília por 2 a 0, neste sábado (11) no Centro de Treinamento de Alvorada, na partida que abriu a terceira rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. O triunfo levou as Gurias Coloradas à quarta posição da classificação com seis pontos.