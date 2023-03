GRANDE RESULTADO! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O América-MG mostrou força e derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 na partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Com a vantagem obtida neste sábado (11) na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Coelho avança para a grande decisão mesmo com um revés por dois gols de diferença na partida de volta.