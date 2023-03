Jogos definidos para a data FIFA de abril! ✅



O último amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo de futebol feminino será contra a Alemanha, atual vice-campeã europeia, dia 11 de abril. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo ocorrerá na cidade de Nuremberg (Alemanha), cinco dias após a seleção decidir o título da Finalíssima Feminina com a Inglaterra, campeã europeia, em Londres. Os dois jogos ocorrerão na Data Fifa (período reservado pela entidade máxima do futebol mundial para as seleções disputarem amistosos ou jogos oficiais), entre os dias 3 e 11 de abril.