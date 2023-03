Tênis de mesa: Brasil vai à 2ª rodada de Grand Smash em Singapura

Vitor Ishiy e Luca Kumahara vencem na estreia e conquistam classificação para a segunda rodada da fase de qualificatória do Grand Smash Singapura Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Brasil avançou à segunda rodada da fase qualificatória do Grand Smash de tênis de mesa de Singapura com os mesatenistas Vitor Ishiy (masculino) e Luca Kumahara (feminino). Ambos voltam a competir na madrugada desta quinta-feira (9). Kumahara enfrenta a francesa Camile Lutz, à 1h20 (horário de Brasília) e, na sequência, às 3h05, Ishiy encara o chinês Josh Shao Han Chua. Os duelos têm transmissão ao vivo no YouTube da World Table Tennis (WTT) - a Federação Internacional de Tênis de Mesa.