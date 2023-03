Cruzeiro conquista Copa Brasil de vôlei masculino

Sada Cruzeiro vence São José e garante o heptacampeonato da Copa Brasil



O Cruzeiro garantiu pela sétima vez na história o título da Copa Brasil de vôlei masculino. A conquista veio após a vitória por 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 25/21 e 25/23) sobre o Vôlei São José dos Campos, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC), na noite do último domingo (5).

O grande destaque da equipe mineira na decisão foi o cubano López, o maior pontuador do confronto com o total de 17 acertos. “O time está de parabéns pelo trabalho feito. E eu pude mais uma vez contribuir para alcançarmos o resultado que almejávamos. É mais um título que consigo vestindo a camisa do Cruzeiro, uma honra fazer parte deste projeto. E esta vitória nos motiva ainda mais para a continuidade da temporada”, declarou o ponteiro.

Quem também celebrou a conquista foi o técnico Filipe Ferraz, que, como jogador, levantou o troféu em seis oportunidades (2014, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021): “Era o título que me faltava como treinador aqui no Cruzeiro. Estou muito grato por esta conquista, e pela dedicação da comissão técnica e dos jogadores. Agradeço ao Cruzeiro pela oportunidade e pelo trabalho coroado mais uma vez”.

Disputa feminina

Agora as atenções se voltam para a edição feminina da competição. O pontapé inicial será dado nesta segunda-feira (6) com as partidas das semifinais: Praia Clube (MG) contra Fluminense (RJ) e o confronto entre Minas (MG) e Sesc RJ Flamengo (RJ).

