Copa do Nordeste: Bahia fica no 1 a 1 com Vitória e não encosta no G4

Jogando com apoio da torcida na Arena Fonte Nova, o Bahia saiu atrás no clássico contra o Vitória, mas conseguiu o empate em 1 a 1 neste domingo (5), em partida da sexta e antepenúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Oswaldo abriu o placar para os visitantes aos oito minutos, e Jacaré garantiu o empate nos acréscimos da primeira etapa.

Não era o resultado que o Bahia almejava diante de 42.387 torcedores que lotaram o estádio. O Tricolor buscava os três pontos para se aproximar do G4 da chave B - os quatro primeiros se classificam às quartas de final. Agora segue em sétimo lugar, com cinco pontos, Para o Vitória o empate significou o adeus às quartas. O Rubro-Negro soma apenas três pontos, está em sétimo lugar no Grupo A, e não tem mais chances de avançar.