A day to remember for @LFC

O Liverpool freou bruscamente o embalo do Manchester United neste domingo (5) em Anfield, com Cody Gakpo, Darwin Núñez e Mohamed Salah marcando duas vezes cada um em uma vitória recorde por 7 a 0 sobre o arquirrival, reforçando as suas chances de terminar o Campeonato Inglês entre os quatro primeiros.