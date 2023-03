RELACIONADOS Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Grenal deste domingo (5), às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Campeontao Gaúcho, será o primeiro grande teste para ambos os times em 2023. Invictos, os rivais não encontraram dificuldade no Estadual e se garantiram nas semifinais com antecedência. Os tricolores, atuais pentacampeões, lideram a competição, com 25 pontos. Os colorados somam seis pontos a menos.