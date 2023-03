Cariocão: Flamengo e Vasco fazem 1º clássico dos milhões do ano

O domingo é de clássico dos milhões no Maracanã, no Rio de Janeiro, o primeiro do ano. O Flamengo, líder do Campeonato Carioca, enfrenta o Vasco (4º), às 18h (horário de Brasília), pela 10ª e penúltima rodada do torneio. Se vencer, o Rubro-Negro conquista antecipadamente a Taça Guanabara, a primeira fase do Cariocão. Já sem chances de título, o Cruzmaltino também busca triunfar para se aproximar da vice-liderança, que garante a vantagem do empate na semifinais do Estadual,. O clássico, com início às 18h10 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Bruno Mendes.

O Flamengo entra em campo pressionado, após deixar escapar o título da Recopa Sul-Americana na última terça (28), quando perdeu nos pênaltis para o Independiente Del Valle (Equador). O técnico português Vítor Pereira não poderá contar com o atacante Pedro, que se recupera de dores musculares. No lugar dele, o treinador deve escalar o meio-campista Gerson e lançar Gabigol como centroavante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

O Cruzmaltino chega para o clássico embalado depois da goleada por 4 a 1 sobre o Boavista na última rodada. A equipe comandada pelo técnico Maurício Barbieri também poderá contar com o retorno do volante Andrey Santos (joia da base), o zagueiro Manuel Capasso e o lateral-direito Paulo Henrique, todos regularizados nesta semana.

Barbieri deve optar por um time mais conservador no clássico, com três volantes e a saída de Erick Marcus. A escalação para o duelo deve ter Léo Jardim; Puma Rodríguez, Miranda, Léo, Lucas Piton; Rodrigo, Barros (Andrey Santos), Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

* Colaboração do estagiário Luiz Eduardo da Silva, sob supervisão de Verônica Dalcanal.

Tags