Botafogo enfrenta Sergipe pela primeira fase da Copa do Brasil

Sergipe e Botafogo medem forças, a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (2) na Arena Batistão, em Aracaju, pela primeira fase da Copa do Brasil. E atransmite, ao vivo, todas as emoções desta partida.

Os botafoguenses chegam ao confronto tentando se reabilitar da derrota de 1 a 0 para o Flamengo, no último sábado (25), pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Como visitante, nesta primeira fase da competição, o Glorioso se classifica com qualquer empate. Apesar da vantagem, o treinador português Luís Castro descarta qualquer favoritismo dos cariocas.