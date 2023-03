Fim de jogo: Campinense 0x2 #Grêmio



ESTAMOS CLASSIFICADOS!!!! Com dois golaços, um de Cristaldo e outro de Ferreira, batemos a equipe do Campinense em Brasília e nos garantimos na segunda fase da #CopaDoBrasil2023. #CACxGRE

Graças a gols do argentino Cristaldo e de Ferreira, o Grêmio derrotou o Campinense por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (1) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para garantir a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.