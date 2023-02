É OUROOOOOO!@bia_rodrigz começou bem o ciclo olímpico @paris2024



A judoca brasileira Beatriz Souza, atual vice-campeã mundial na categoria peso pesado (acima de 78 quilos), faturou o título do Open de Varsóvia (Polônia) na categoria peso pesado (acima dos 78 quilos). Na final do torneio neste domingo (26), a paulista de Peruíbe, número 5 do mundo, confirmou o favoritismo e derrotou a chinesa Xu Shiyan (10ª). Beatriz Souza passou os últimos quatro meses se recuperando de uma lesão no cotovelo e estreou na temporada 2023 pelo Open de Varsóvia.