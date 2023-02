VAI PRA CIMA DELES, PEIXÃO! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Santos recebe o Corinthians neste domingo (26) na Vila Belmiro, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Atual terceiro colocado do Grupo A, com 13 pontos, o Peixe precisa vencer o Timão, já classificado às quartas de final, para chegar à vice-liderança e seguir com chances de também avançar à próxima fase. O clássico alvinegro, a partir das 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de notícias com Bruno Mendes.