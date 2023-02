Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Único tenista brasileiro remanescente no Rio Open, Marcelo Melo está a apenas duas vitórias do título inédito no torneio disputado em quadra de saibro. Ao lado do colombiano Juan Sebastian Cabal, o mineiro entra em quadra às 19h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (24), contra os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, O ATP 500 segue até domingo (26) no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.