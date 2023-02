Copa do Nordeste: Ceará atropela Fluminense-PI por 5 a 2

O Ceará atropelou o Fluminense-PI por 5 a 2, nesta quarta-feira (22) em pleno estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, e reassumiu a liderança isolada do Grupo B da Copa do Nordeste. Esta vitória deixou o Vozão com 10 pontos após cinco partidas

Os visitantes contaram com gols de Jean Carlos, Erick, Guilherme Castilho, Vitor Gabriel e Arthur Rezende. Já o time de Teresina descontou com Gabriel Vieira e Carlinhos.

Goleada do Leão

Quem também venceu com autoridade foi o Sport, que bateu o Bahia por 6 a 0 na Ilha do Retiro. O resultado deixou o Leão na vice-liderança do Grupo A com nove pontos, três atrás do líder Fortaleza. Já o tricolor baiano permanece com quatro pontos, na lanterna do Grupo B.