O Atlético-MG empatou em 0 a 0 com o Carabobo (Venezuela), na noite desta quarta-feira (22) no estádio Olimpico de la UCV, em Caracas, em jogo válido pela segunda fase prévia da Copa Libertadores. Agora, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta (1) no estádio do Mineirão para ver quem avança na competição.