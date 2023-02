É SEMIFINAAAAAAAAAAL! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Abner Teixeira derrotou o francês Dili Djamili por decisão dividida, nesta quinta-feira (23), e se classificou para as semifinais do Torneio de Strandja, que é disputado em Sófia (Bulgária). Com isso, o medalhista olímpico garantiu a primeira medalha do Brasil na categoria acima de 92 quilos da competição (ao menos a de bronze, já que não há disputa pelo terceiro lugar).