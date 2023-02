Congratulations @filipetoledo77, winner of the 2023 #HurleyProSunsetBeach! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O paulista Filipe Toledo venceu a etapa de Sunset Beach (Havaí) da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês), a segunda da temporada. O atual campeão do mundo derrotou o norte-americano Griffin Colapinto na final, disputada na noite do último domingo (19), assumindo a vice-liderança do circuito deste ano, atrás do australiano Jack Robinson.