Daniel Cargnin conquistou, nesta sexta-feira (17), a terceira medalha do Brasil no Grand Slam de judô de Tel Aviv (Israel). O atleta da Sogipa garantiu um bronze no peso-leve masculino (até 73 kg), após os pódios de Natasha Ferreira e Larissa Pimenta na última quinta.