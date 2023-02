Gabigol decide e Flamengo vence Volta Redonda de virada

FIIIIIIIIIIIM DE JOGO NO RAULINO! Pelo Campeonato Carioca, o Mengão vence o Volta Redonda, de virada, por 3 a 1 com gols de Gabi (2) e Pedro! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/oMKZ0sj7G3 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine February 16, 2023

Na primeira partida após a frustrante campanha no Mundial de Clubes da Fifa (competição que encerrou na terceira posição), o Flamengo derrotou o Volta Redonda por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (15) no Estádio Raulino de Oliveira, pela 8ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Após este resultado, o Rubro-Negro assumiu a liderança da competição com 17 pontos, um a mais tanto do vice-líder Botafogo como do Fluminense (terceiro colocado). Já o Esquadrão de Aço permanece na quarta posição com 13 pontos.

O Flamengo iniciou a partida em uma rotação muito baixa. Com isso, o Volta Redonda conseguiu compensar a sua menor qualidade técnica com muita aplicação tática, o que lhe permitiu criar algumas oportunidades. E, de tanto tentar, o Esquadrão de Aço conseguiu abrir o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Após deixar Thiago Maia para trás, Luciano Naninho tocou para Lelê, que encontrou Luizinho, que não perdoou.

Logo depois, o árbitro foi informado por um de seus assistentes que Dudu derrubou Gabriel Barbosa dentro da área após cobrança de escanteio. O próprio camisa 10 do Flamengo foi para a cobrança, mas o goleiro Vinícius defendeu.

Na volta do intervalo, o técnico português Vítor Pereira promoveu uma substituição que mudou a cara da equipe da Gávea, colocou Everton Ribeiro no lugar de Gerson. E o camisa sete começou a mostrar o seu valor logo aos 12 minutos, quando enfiou para Pedro, que fez um corta-luz e a bola sobrou para Gabriel Barbosa, que dominou e bateu forte para empatar o placar.

A partir daí o Flamengo melhorou mais e começou a acumular oportunidades claras de virar. Porém, o gol da virada saiu apenas aos 28 minutos, quando, após belo passe por elevação de Arrascaeta, Gabriel Barbosa recebeu na área e finalizou com categoria. Nos acréscimos, Pedro ainda conseguiu marcar o terceiro do time da Gávea após rápida jogada de contra-ataque.

A equipe da Gávea volta a entrar em campo pelo Carioca no próximo sábado (18), quando mede forças com o Resende, a partir das 16h (horário de Brasília), em partida atrasada da 7ª rodada.

