Corinthians e Palmeiras jogam mirando liderança da 1ª fase do Paulista

Derby em Itaquera

Dois clássicos regionais agitam o futebol brasileiro nesta quinta-feira (16). A partir das 21h30 (horário de Brasília), Corinthians e Palmeiras protagonizam um Derby em Itaquera que pode ser fundamental para definir quem garantirá a liderança geral da primeira fase do Campeonato Paulista. Um pouco mais cedo, a partir das 20h30, Botafogo e Vasco medem forças no Maracanã em jogo adiado da 3ª rodada do Carioca.

Em momentos completamente opostos no Paulista, o Timão e o Verdão se enfrentam. A equipe da casa vem de dois resultados negativos: derrota de 2 a 0 para o São Bernardo e empate sem gols com a Portuguesa.