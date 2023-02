Picture perfect JPEG Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

A quinta-feira (16) foi de despedida da tenista brasileira Beatriz Haddad nas quartas de final do WTA 500 de Doha. Recém-chegada à 12ª posição no ranking mundial – a melhor colocação do país desde 1975 – Haddad foi superada pela top 4 Jessica Pegula (Estados Unidos), por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/2). Nas semifinais, a norte-americana de 28 anos enfrentará a vencedora do embate entre a grega Maria Sakkari (7ª) e a francesa Caroline Garcia (5ª).