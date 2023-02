Seleção brasileira fará amistoso contra Marrocos em 25 de março

Seleção Brasileira fará primeiro amistoso de 2023 contra o Marrocos, no dia 25 de março, no Estádio Ibn Batouta, em Tanger.



Ramon Menezes, que comandou o elenco vencedor do Sul-Americano Sub-20 de forma invicta, será o técnico interino.



Saiba mais em: https://t.co/BEnnTQIJYi Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine February 15, 2023

O primeiro amistoso do ano da seleção brasileira masculina de futebol será contra Marrocos, em 25 de março, na cidade de Tanger. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (15) pela CBF. O escrete canarinho será comandado, interinamente, pelo técnico Ramon, que no último domingo (12) conquistou com a seleção Sub-20 o título do Campeonato Sul-Americano, após jejum de 12 anos.

Notícias relacionadas:

O duelo será o primeiro da seleção em solo marroquino, Os brasileiros jogarão no Estádio Ibn Batouta, que foi palco das partidas do Mundial de Clubes, concluído no último domingo (12), com o Real Madrid conquistando o oitavo título no torneio.

"Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa seleção entrando em campo contra um adversário forte, que é o Marrocos, que chegou às semifinais da Copa do Mundo do Catar, no ano passado. Será um bom teste para a Seleção Brasileira Masculina. E, certamente, um jogo que irá despertar o interesse do torcedor brasileiro", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Tags