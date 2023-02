Flamengo joga pelo Carioca após participação frustrante no Mundial

Após uma frustrante participação no Mundial de Clubes, o Flamengo volta a se concentrar na Taça Guanabara do Campeonato Carioca, competição pela qual mede forças com o Volta Redonda, a partir das 21h10 (horário de Brasília) desta quarta-feira (15) no Estádio Raulino de Oliveira. O confronto é válido pela oitava rodada da competição.

No Estadual, o Rubro-Negro pode retomar a liderança em caso de vitória, já que possui 14 pontos e o líder Botafogo tem 16, dois a mais. Se o Volta Redonda tem o melhor ataque, o Flamengo tem a melhor defesa. A equipe da Gávea é a detentora desta marca por ter sofrido apenas dois gols em seis jogos disputados até o momento.