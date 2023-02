Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Contando com o faro de gol de Daniel, o Atlético-GO superou o Goianésia por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (15) no Estádio Antônio Accioly, para garantir a segunda posição da primeira fase do Campeonato Goiano com 25 pontos, a apenas um do líder Goiás.