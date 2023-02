DEU ÁGUA!

Mais um do Bruno Mezenga e mais três na conta do Netuno. #FutebolPaulista #PaulistãoSicredi

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Bragantino perdeu de 1 a 0 para o Água Santa, na tarde desta quarta-feira (15) no Estádio Distrital de Inamar, em Diadema, e caiu para a vice-liderança do Grupo A do Campeonato Paulista.