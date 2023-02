Quarterfinal bound Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

A brasileira Beatriz Haddad, número 12 do mundo, segue imparável no WTA 500 de Doha (Emirados Árabes Unidos). Nesta quarta-feira (15), ela derrotou a russa Daria Kasatina (8ª do ranking da WTA) por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 7/6(7) - e se classificou às quartas de final programadas para o meio-dia (horário de Brasília) desta quinta (16). A paulistana de 25 anos terá pela frente a norte-americana Jessica Pegula (4ª) .