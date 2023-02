Pia Sundhage é uma das 3 técnicas finalistas ao Prêmio Fifa The Best

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Prestes a completar 62 anos no próximo dia 13, Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira feminina de futebol, ganhou nesta quinta-feira (9) um presente antecipado ao ser anunciada pelo Prêmio Fifa The Best como uma das três finalistas a melhor treinadora do mundo na temporada de 2022. Eleita a melhor em 2012, com a equipe dos Estados Unidos, a treinadora sueca volta a concorrer por conta desempenho do escrete brasileiro no ano passado. A seleção fez uma campanha invicta na Copa América – seis vitórias em seis jogos –, coroada com o oitavo título no torneio organizado pela Conmebol. As demais finalistas ao prêmio The Fifa The Best são as técnicas Sonia Bompastor (Lyon) e Sarina Wiegmann ( seleção da Inglaterra). As vencedoras serão anunciadas no dia 27 de fevereiro, em Paris.