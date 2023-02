Em jogo movimentado, Grêmio derrota Juventude no Gaúcho

Final de jogo: Juventude 2x3 #Grêmio

MAIS 3 PONTOS E SEGUIMOS 100%! Com gols de Bitello, Reinaldo e Bruno Alves, vencemos a equipe do Juventude fora de casa com o apoio massivo da nossa torcida. Nosso próximo encontro é na tarde de domingo, na Arena, contra o Avenida.

O Grêmio não teve facilidade para derrotar o Juventude por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (9) no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Os três pontos mantiveram o Tricolor na ponta da classificação com 18 pontos conquistados.