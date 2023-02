F-I-N-A-L-I-S-T-A-S Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Corinthians garantiu presença na decisão da Supercopa do Brasil Feminina após derrotar o Internacional por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira (9) em Itaquera, São Paulo. Agora, as Brabas do Timão medirão forças com o Flamengo no próximo domingo (12) em busca do título.