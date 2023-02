É BROOOOOOOOOOONZE Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Brasil foi mais uma vez ao pódio no Grand Slam de Paris, desta vez com Ellen Froner na categoria até 70 kg neste domingo (4). Esta competição reúne os melhores judocas do mundo em busca dos primeiros mil pontos no ranking mundial.