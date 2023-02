Supercopa do Brasil abre temporada 2023 do futebol feminino

Internacional e Athletico-PR medem forças, a partir das 18h45 (horário de Brasília) deste sábado (4) no Beira-Rio, em Porto Alegre, na partida de abertura da Supercopa do Brasil Feminina, competição que inaugura a temporada 2023 do futebol feminino brasileiro.

Esta é a segunda edição da competição, que é disputada em formato de mata-mata e que contará com oito participantes: Internacional, Athletico-PR, Corinthians, Atlético-MG, Real Brasília, Avaí, Flamengo e Ceará.

Além do confronto entre as Gurias Coloradas e as paranaenses, o sábado de Supercopa do Brasil Feminina contará, a partir das 21h, com a partida envolvendo Real Brasília e Avaí/Kindermann, no estádio Serejão, em Taguatinga (DF).

A primeira rodada da competição será completada no domingo (5), com duas partidas a partir das 10h30: Corinthians e Atlético-MG, no Estádio José Batista Pereira Fernandes, em Diadema (SP), e Flamengo e Ceará, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

