O brasileiro Daniel Cargnin conquistou uma medalha de prata na categoria até 73 kg, neste sábado (4), no Grand Slam de Paris, competição que reúne os melhores judocas do mundo em busca dos primeiros mil pontos no ranking mundial.